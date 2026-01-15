Ein Fachwerkhaus gerät in der Nacht in Flammen - und brennt aus. Durch den Rauch wird der Bewohner verletzt.

Reichenberg (dpa/lrs) – In Reichenberg im Rhein-Lahn-Kreis ist in der Nacht ein Fachwerkhaus komplett in Brand geraten, der Hausbewohner ist leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr lasse das Haus bis zum Morgen kontrolliert abbrennen, eine durch Reichenberg führende Straße sei für die Löscharbeiten gesperrt worden.

Auch eine Scheune neben dem Fachwerkhaus sei beschädigt worden, hieß es in der Mitteilung. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.