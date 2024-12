Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Frankenthal (dpa/lrs) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen in Frankenthal ist einer der Beteiligten durch einen Messerstich verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung kam es nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen in einer Fußgängerunterführung am Hauptbahnhof.

Erst habe eine Personengruppe Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt, anschließend sei er mit einem Messer im Brustbereich verletzt worden. Er habe dabei eine Stichverletzung im Brustkorb erlitten, sei aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifer seien geflohen, die Polizei suchte nach Zeugen.