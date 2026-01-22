Ein 50-Jähriger bedroht seine Nachbarin. Danach verschanzt er sich mit einer Axt in seiner Wohnung und löst einen Großeinsatz der Polizei aus.

Schifferstadt (dpa/lrs) – Ein 50-jähriger Mann hat in Schifferstadt seine 38-jährige Nachbarin verbal bedroht und danach einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie diese mitteilte, zog sich der Mann beim Eintreffen der Beamten in seine Wohnung zurück. Dort habe er sich mit einer Axt in der Hand verschanzt.

Die Polizei evakuierte daraufhin alle Bewohner des Mehrfamilienhauses und umstellte das Gebäude. Nach langen Verhandlungen ergab sich der 50-Jährige und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er war der Polizei bereits bekannt. Verletzt wurde niemand.