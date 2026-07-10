Die Versorgung mit Blutkonserven sei aktuell sehr schlecht, heißt es aus der größten Klinik von Rheinland-Pfalz. Die Vorräte halten derzeit längst nicht so lang, wie das wünschenswert wäre.

Mainz (dpa/lrs) – Die Engpässe bei Blutspenden machen sich an der Universitätsmedizin bemerkbar. Bisher hätten zwar alle Patientinnen und Patienten mit Blutprodukten versorgt werden können und es seien keine geplanten Operationen deswegen abgesagt worden, teilte das größte Klinikum von Rheinland-Pfalz auf Anfrage mit. «Gleichwohl ist die Versorgungslage aktuell sehr schlecht», hieß es.

Die Unimedizin verfüge derzeit über Vorräte an Blutkonserven für einen Tag, wünschenswert seien fünf Tage. Kürzlich hatte der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bekanntgegeben, dass die Zahl der Spenderinnen und Spender deutlich hinter dem Bedarf zurückbleibe. Der Blutspendedienst führte das unter anderem auf die Hitzewelle zurück und appellierte an alle spendefähigen Menschen, Tage mit weniger heißen Temperaturen für eine Blutspende zu nutzen.

Bestimmte Blutgruppen werden besonders benötigt

Die Unimedizin rechnet in den kommenden Wochen nicht mit einer Besserung der Lage, wegen der Kombination aus anhaltender Hitze und Sommerferien. Daher bittet die Transfusionszentrale der Universitätsmedizin Mainz alle, die gesundheitlich dazu in der Lage sind, Blut zu spenden.

Gebraucht würden vor allem Spenderinnen und Spender der Blutgruppen 0 positiv, 0 negativ und A positiv. Zudem seien Blutplättchenspender rar. Jede Spende helfe, die Versorgung von Notfallpatienten sowie Menschen, die auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen seien, sicherzustellen.