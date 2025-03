Mandelblütenfest in Pfalz an zwei März-Wochenenden

Es blüht wieder rosa im Gimmeldingen - und das dürfte an den kommenden Wochenenden einmal mehr Besucher in die Pfalz locken.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Das über die Pfalz hinaus bekannte Gimmeldinger Mandelblütenfest wird in diesem Jahr an den letzten beiden März-Wochenende gefeiert. Die Temperaturen für die kommenden Tage seien vielversprechend, teilte die Stadt Neustadt/Weinstraße, zu der Gimmeldingen gehört, mit. Insofern sei abgestimmt worden, dass die Gimmeldinger Mandelblüte in diesem Jahr vom 21. bis 23. sowie vom 28. bis 30. März gefeiert werde.

Seit 2023 gibt es die Veranstaltung an zwei Wochenenden. Fest terminiert ist sie nicht, denn sie richtet sich jedes Jahr nach der Entwicklung der rosa Blütenpracht. Besucher können sich an vielen Ausschankstellen stärken und den Mandelblüten-Panoramaweg entlanglaufen.