Chöre suchen dringend Nachwuchs am Dirigentenpult: Warum Engagement wichtiger ist als ein Musikstudium und wie der Verband in Rheinland-Pfalz sogar die Ausbildung bezahlt.

Neuwied/Mainz (dpa/lrs) – Der Chorverband Rheinland-Pfalz sorgt sich um die Zukunft seiner Chöre. «Singen ist nach wie vor in», sagt der neue Verbandspräsident Hans-Werner Breithausen der Deutschen Presse-Agentur. «Aber es gibt nicht genügend Chorleiter.» Langjährige Leiterinnen und Leiter schieden nach und nach aus. «Diese Lücke müssen wir versuchen zu schließen, ansonsten haben die Chöre wenig Fortbestand.»

Wer wird gesucht? «Man muss den Ton angeben können», betont der 65-Jährige. Es gehe um Anleitung – das Beherrschen eines Instruments sei von großem Vorteil, entscheidend sei aber das Engagement. «Eine verpflichtende Qualifikation gibt es eigentlich nicht, das muss man nicht studiert haben.» Ähnlich wie in einem Sportverein könnten auch Ehrenamtliche mit viel praktischer Erfahrung und Fortbildungen einen Chor anleiten.

Chöre müssen bereit sein für Ausbildung bei Proben

Es gebe etliche Chorleiter, die das Amt nebenberuflich ausübten und im Hauptberuf etwa als Organist arbeiteten, erklärt der Verbandspräsident, der seit 50 Jahren im Chorgesang aktiv ist. Grundsätzlich gebe es aber verschiedene Klassifizierungen und Chorleiterstufungen von einem Grundkurs bis zu den Profis, die Chormusik studiert hätten. «Die Chöre müssen dann bereit sein, auch mal als Ausbildungsobjekt zur Verfügung zu stehen.»

Im Seniorenbereich seien die Lücken größer, erklärte der ehemalige Verbandsbürgermeister von Rengsdorf-Waldbreitbach. «Da müssen schon fitte Leute vorne stehen – auch, um einen Chor nach außen hin zu präsentieren und die Sängerinnen und Sänger mitzunehmen.» Bei den Kindern und Jugendlichen gehe es vor allem darum, das Singen altersgerecht zu vermitteln.

Über 1.000 Chöre im Verband – darunter 150 Kinderchöre

Rund 3.600 Kinder und Jugendliche sind in dem Verband in etwa 150 Chören aktiv. Der Chorverband Rheinland-Pfalz hat rund 60.000 Mitglieder. Der Verband vertritt etwa 26.000 aktiv Singende in über 1.000 Chören. Er ist damit der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört nach eigenen Angaben zu den fünf großen Landeschormusikverbänden in Deutschland.

Um die drohenden Lücken frühzeitig zu schließen, biete der Verband in Kooperation mit dem Chorverband der Pfalz eine Jugendchor- und Kinderchorleitung als Ausbildung an, berichtet Breithausen. Diese Qualifikation werde komplett von den beiden Chorverbänden finanziell übernommen. Für das bis 2027 laufende Projekt würden insgesamt 30.000 Euro investiert. «Gemeinsames Ziel ist es, den Kinder- und Jugendchorgesang zu stärken.»