Mainzerin wird beliebtester Pflegeprofi 2025

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Katharina Roos aus Mainz ist «Deutschlands beliebtester Pflegeprofi» 2025. Die onkologische Fachpflegerin an der Frauenklinik der Universitätsmedizin erhielt 7.211 Stimmen in einer Onlineabstimmung. Das Pflegeteam des Herzzentrums der Zentralklinik Bad Berka belegte mit 6.255 Stimmen den zweiten Platz. Beim «Fest der Pflegeprofis» im Berliner Reichstag wurden die Preisträgerinnen und Preisträger von Katrin Staffler (CSU), der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, ausgezeichnet.

Katharina Roos zeigte sich über den Bundessieg gerührt. «Ich bin überwältigt und sehr dankbar für diese Anerkennung», erklärte sie laut Mitteilung. «Jede einzelne Stimme bedeutet für mich nicht nur Unterstützung, sondern auch eine wichtige Wertschätzung für unseren Pflegeberuf. Es ist ein großartiges Gefühl, dass unsere Arbeit so sichtbar wird.» Der Wettbewerb wird vom Verband der Privaten Krankenversicherungen ausgerufen.

Im Frühjahr hatten Beteiligte über 3.100 Pflegefachkräfte und Pflegeteams nominiert. Bei der ersten Onlineabstimmung über die Landessiege gaben die Teilnehmer 140.000 Stimmen ab. Im anschließenden Finale unter allen Landessiegern gingen knapp 33.000 Stimmen ein.

Roos war von einer früheren Krebspatientin vorgeschlagen worden. Das sei für sie eine Riesenehre gewesen, hatte Roos kürzlich der Deutschen Presse-Agentur erzählt. Sie habe das nie als Prämierung nur ihrer Person begriffen, sondern als Auszeichnung für das gesamte Team um sie herum.