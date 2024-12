Mainzer Weihnachtsmarkt bleibt geöffnet

Mainz (dpa/lhe) – Der Mainzer Weihnachtsmarkt bleibt nach der Todesfahrt von Magdeburg geöffnet. Als Zeichen der Solidarität mit den Opfern wird nach Angaben der Stadt das Begleitprogramm auf den Bühnen abgesagt. Am Samstagabend ist eine Schweigeminute geplant.

Nach einem Gespräch mit Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei habe man einvernehmlich festgelegt, «dass die Weihnachtsmärkte im Mainzer Stadtgebiet weiterhin wie gewohnt öffnen», teilte die Stadt mit.

Es gebe in Mainz professionelle Zufahrtschutzkonzepte und entsprechende technische Vorkehrungen, sagte Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos). «Wir sind in Mainz in diesem wichtigen und sicherheitsrelevanten Bereich sehr gut aufgestellt und können so unsere Großveranstaltungen entsprechend sichern.»

Die Polizeipräsenz «an der Außenhülle der Märkte» werde in den kommenden Tagen erhöht. Dabei werde die Verhältnismäßigkeit der Schutzkonzepte gewahrt. «Der Weihnachtsmarkt ist ein offener Ort und das soll er auch bleiben. Lassen wir uns die vorweihnachtliche Stimmung nicht nehmen.»