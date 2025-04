Mainz (dpa/lrs) – Tausende Studierende starten in Rheinland-Pfalz in das neue Sommersemester. Die größte Uni in Rheinland-Pfalz, die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz (JGU), erwartet laut Mitteilung rund 1.200 Menschen, die sich erstmals für ein Studium an einer Hochschule einschreiben (Vorjahr 1.280). Zur Wahl stehen 298 Studiengänge. Insgesamt studieren im Sommersemester damit voraussichtlich knapp 29.000 Menschen an der Mainzer Uni. Derzeit laufe noch das Einschreibungsverfahren.

Zum Vorlesungsbeginn am 14. April freut sich Uni-Präsident Georg Krausch laut Mitteilung auf «bildungshungrige und wissenschaftsbegeisterte Menschen jeden Alters und jeder Herkunft, mit denen wir im kommenden Semester gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft arbeiten».