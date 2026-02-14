Fußball-Bundesliga
Mainzer Stefan Bell fällt mit Knieverletzung aus
Jennifer Brückner.

Das 0:4 bei Borussia Dortmund war schon bitter. Nun fällt beim FSV Mainz 05 auch noch ein wichtiger Spieler für unbestimmte Zeit aus.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 muss vorerst auf seinen Innenverteidiger Stefan Bell verzichten. Das 34-Jährige erlitt am Freitagabend bei der 0:4-Niederlagen in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund eine Innenbandverletzung im rechten Knie. Dies hätten ärztliche Untersuchungen am Tag nach dem Spiel ergeben, teilte der Club.

Wegen der Verletzung wird der Stammspieler der Mannschaft «in den kommenden Wochen» nicht zur Verfügung stehen. Die Rückkehr ins Training erfolge abhängig vom individuellen Heilungsverlauf.

