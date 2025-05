Der frühere Mainzer Oberbürgermeister und aktuelle Innenminister soll für die SPD den Innenstadt-Wahlkreis zurückgewinnen. 2021 ging der Wahlkreis erstmals an die Grünen.

Mainz (dpa/lrs) – Die SPD Mainz hat Innenminister Michael Ebling als Direktkandidaten im Wahlkreis Mainz I nominiert. Dies teilte die Partei in einer Presseinformation mit. Ebling war von 2012 bis 2022 Oberbürgermeister der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Im Oktober 2022 folgte er Roger Lewentz in das Amt des Innenministers, nachdem dieser zurückgetreten war.

Der Wahlkreis Mainz I umfasst die Stadtteile Altstadt, Neustadt, Oberstadt und Hartenberg-Münchfeld. Bei der Landtagswahl 2021 konnte Katharina Binz in diesem Wahlkreis das erste Direktmandat für die Grünen in Rheinland-Pfalz gewinnen. Zuvor war der Wahlkreis immer von den Sozialdemokraten gewonnen worden. Die nächste Landtagswahl findet am 22. März 2026 statt.