Mainz tankt gegen Bournemouth viel Selbstvertrauen und ist für den Saisonauftakt gewappnet.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat eine erfolgreiche Generalprobe vor der am kommenden Wochenende beginnenden Saison gefeiert. Die Rheinhessen gewannen gegen den AFC Bournemouth mit 2:1 (1:1). Die Tore gegen den Tabellensechsten der letztjährigen Premiere-League-Saison erzielten Sheraldo Becker (14. Minute) und William Böving (78.). Evanilson (41.) traf für den Europa-League-Teilnehmer zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Ein Wiedersehen gab es mit dem früheren Mainzer Spieler und Coach Marco Rose, der die Engländer im Sommer übernommen hatte. Dessen Team bestimmte das Spiel, hatte wesentlich mehr Ballbesitz, doch Mainz zeigte sich effizient.

Mainz mit Effizienz zum Sieg

Selbst als Coach Urs Fischer in der 61. Minute fast die komplette Elf wechselte, gab es keinen Bruch im Spiel. Im Gegenteil – Böving schaffte sogar noch den Siegtreffer gegen die Cherries.

Für den FSV wird es am kommenden Sonntag in der 1. Runde des DFB-Pokals ernst. Dann reisen die Rheinhessen zum Oberligisten VfB Krieschow. Eine Woche später startet Mainz mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn in die Bundesliga-Saison.