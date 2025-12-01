Mainzer Nebel nach Roter Karte für zwei Spiele gesperrt

Mainz 05 muss in der Bundesliga auf Paul Nebel verzichten. Er wurde für zwei Partien gesperrt. Es ist nicht die erste Zwangspause für den Profi in dieser Saison.

Mainz (dpa/lrs) – Paul Nebel vom FSV Mainz 05 muss zum zweiten Mal in dieser Saison wegen einer Roten Karte für zwei Spiele aussetzen. Der Mittelfeldspieler war beim 0:4 gegen den SC Freiburg nach einem Foul an Philipp Lienhart bereits in der 28. Minute beim Stand von 0:2 aus Sicht des FSV des Feldes verwiesen worden.

Nebel fehlt dem Tabellenletzten der Bundesliga damit in den kommenden beiden Spielen im Oberhaus zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr) sowie beim FC Bayern München am 14. Dezember (17.30 Uhr). Das Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes ist rechtskräftig.

Für Nebel ist es schon die zweite Sperre in dieser Saison. Der 23-Jährige hatte zum Bundesliga-Auftakt beim 0:1 daheim gegen den 1. FC Köln eine Rote Karte gesehen und war deshalb ebenfalls für zwei Spiele gesperrt worden.