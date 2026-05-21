Kapitän Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 darf sich über seine erste WM-Teilnahme freuen. Was Bundestrainer Julian Nagelsmann an ihm schätzt.

Frankfurt/Main/Mainz (dpa/lrs) – Mittelfeldspieler Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 darf sich über das WM-Ticket freuen. Der 29-Jährige gehört zum Aufgebot von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko, wie aus einem vorab veröffentlichten Video-Clip des DFB hervorgeht.

Amiri, der bisher neun Länderspiele bestritten hat, galt als Wackelkandidat. Nagelsmann vertraut jedoch seinem früheren Spieler, den er einst in Hoffenheim trainierte. Er erinnerte in dem Video an die gemeinsame Zeit bei der U16 im Kraichgau, als er diesen «kleinen verrückten Mittelfeldspieler gesehen habe, der alles gegeben hat. Dein Einsatz und deine Gier, Spiele zu gewinnen, brauchen wir auch beim DFB.»

«Fähigkeiten, Spiele zu entscheiden»

Explizit würdigte Nagelsmann: «Du hast Fähigkeiten von Beginn an, aber auch als Joker, Spiele zu entscheiden. Du hast einen außergewöhnlichen Abschluss, außergewöhnliche Standards und eine außergewöhnliche Fähigkeit, Bälle zu erobern.» Der Chefcoach der Nationalmannschaft benennt bei einer Pressekonferenz um 13.00 Uhr auf dem DFB-Campus in Frankfurt die 26 WM-Fahrer offiziell.