Nach schwierigen Monaten in Frankreich kehrt Hong zurück nach Gent. Der FSV Mainz 05 hofft auf ein besseres Leihgeschäft als zuletzt. Ein anderer Spieler wird ebenfalls verliehen.

Mainz (dpa/lrs) - Der vor Saisonbeginn vom 1. FSV Mainz 05 an den französischen Erstligisten FC Nantes verliehene Hyun-seok Hong spielt fortan für KAA Gent. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der 26 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler bis Saisonende auf Leihbasis für den belgischen Club auflaufen. Ebenfalls per Leihe wechselt Innenverteidiger Konstantin Schopp (20) für die restliche Spielzeit von den Mainzern zum österreichischen Bundesligisten TSV Hartberg.

Schopp, der für die U23 des FSV elf Spiele machte, wartet noch auf sein Bundesliga-Debüt. Dreimal stand der österreichische U21-Nationalspieler, den die Mainzer zu Saisonbeginn ablösefrei von Sturm Graz verpflichtet hatten, im Spieltagskader der Profis. In Hartberg soll Schopp «nochmal Spielpraxis auf einem sehr guten Niveau sammeln», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert.

Hong kam in Nantes kaum zum Zug

Der 15-malige südkoreanische Nationalspieler Hong war im Sommer 2024 von Gent an den Rhein gewechselt. Für die Nullfünfer kam er in der vergangenen Saison auf 23 Bundesliga-Einsätze, mehr als eine Vorlage sprang dabei aber nicht heraus. In der französischen Ligue 1 lief Hong auch verletzungsbedingt lediglich sechsmal auf, allerdings nie über die volle Spielzeit. Eine direkte Torbeteiligung gelang ihm nicht.

Hong erhalte beim aktuellen Tabellenachten der ersten belgischen Liga nun die Möglichkeit, wieder in dem Umfeld aufzulaufen, in dem er die beste Phase seiner Karriere hatte, hieß es in der Mainzer Mitteilung.