Nach schwierigen Monaten in Frankreich kehrt Hong zurück nach Gent. Der FSV Mainz 05 hofft auf ein besseres Leihgeschäft als zuletzt.

Mainz (dpa/lrs) – Der vor Saisonbeginn vom 1. FSV Mainz 05 an den französischen Erstligisten FC Nantes verliehene Hyun-seok Hong spielt fortan für KAA Gent. Wie der Bundesligist mitteilte, wird der 26 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler bis Saisonende auf Leihbasis für den belgischen Club auflaufen. Von Gent war der 15-malige südkoreanische Fußball-Nationalspieler im Sommer 2024 an den Rhein gewechselt.

Für die Nullfünfer kam Hong in der vergangenen Saison auf 23 Bundesliga-Einsätze, mehr als eine Vorlage sprang dabei aber nicht heraus. In der französischen Ligue 1 lief Hong auch verletzungsbedingt lediglich sechsmal auf, allerdings nie über die volle Spielzeit. Eine direkte Torbeteiligung gelang ihm nicht.

Hong erhalte beim aktuellen Tabellenachten der ersten belgischen Liga nun die Möglichkeit, wieder in dem Umfeld aufzulaufen, in dem er die beste Phase seiner Karriere hatte, hieß es in der Mainzer Mitteilung.