Mainz (dpa/lrs) – Die Mainzer Biologin Hanna Kokko ist als neues Mitglied in die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina gewählt worden. Dort wird sie Teil der Sektion Organismische und Evolutionäre Biologie, wie die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz mitteilte.

Die 1971 in Finnland geborene Kokko promovierte 1997 an der Universität Helsinki, von 2014 bis 2022 war sie an der Universität Zürich tätig, weitere Stationen waren unter anderem die Universitäten in Cambridge und Glasgow sowie die Australian National University.

2023 kam Kokko mit einer Humboldt-Professur, dem höchstdotierten deutschen Forschungspreis, nach Mainz. Ziel der wissenschaftlichen Arbeit Kokkos ist es den Angaben zufolge, das Zusammenwirken von evolutionären und ökologischen Prozessen besser zu verstehen.