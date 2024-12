Mainzer da Costa fällt wegen Zerrung gegen die Bayern aus

Mainz (dpa) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss im kommenden Heimspiel gegen den FC Bayern München am Samstag auf Verteidiger Danny da Costa verzichten. Der 31-Jährige habe sich beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg (3:4) am vergangenen Sonntag eine Zerrung im Adduktorenbereich zugezogen, teilten die Rheinhessen mit.

«Die Ausfalldauer richtet sich nach dem individuellen Heilungsverlauf, im Optimalfall kann da Costa bereits im Laufe der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen», hieß es in der Mitteilung.

Nachdem da Costa unter Trainer Bo Henriksen zu Beginn der Saison keine Rolle gespielt hatte, etablierte er sich in den vergangenen Wochen dank überzeugender Leistungen zum Stammspieler. Viermal in Folge spielte er zuletzt von Anfang an. In Wolfsburg musste er wegen seiner Verletzung aber schon in der Anfangsphase ausgewechselt werden.