Mainz/Kopenhagen (dpa/lrs) – Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 ist erstmals zu Dänemarks «Trainer des Jahres» gewählt worden. Der 50-Jährige hatte den rheinhessischen Fußball-Bundesligisten in der vergangenen Saison vor dem Abstieg gerettet und liegt mit dem Tabellendritten derzeit überraschend auf Champions-League-Kurs.

Die Auszeichnung wird durch eine Abstimmung von allen dänischen Trainern in den höchsten Frauen- und Männerligen sowie im Ausland ermittelt.

«Wilde und lustige Reise»

«Vielen Dank für die großartige Auszeichnung an all die fantastischen Trainer. Ich bin sehr, sehr dankbar, Trainer des Jahres zu sein», sagte Henriksen in einer Verbandsmitteilung. «Es war eine wilde und lustige Reise in den letzten 20 Jahren. Es ist eines der großen Ziele im Leben, sich einen Namen zu machen und in irgendeiner Weise hervorzustechen, ein paar Fußballspiele zu gewinnen und den Menschen um einen herum einige Erfahrungen zu vermitteln.»