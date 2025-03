Mainzer Angriff auf die Champions League

Der FSV Mainz 05 will die Gunst der Stunde nutzen und in der Bundesliga weiter für Furore sorgen. Gegen Mönchengladbach kehrt Dominik Kohr in den Kader zurück.

Mainz (dpa/lrs) – Den Schwung von den jubelnden Fans am Rosenmontagsumzug will der FSV Mainz 05 in die Fußball-Bundesliga mitnehmen. Die Rheinhessen treten am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 25. Spieltags bei Borussia Mönchengladbach am. Bei den Fohlen wollen die Mainzer ihren vierten Tabellenplatz verteidigen, um den Champions-League-Traum am Leben zu halten.

Das sei gegen den «sehr guten Gegner» Mönchengladbach Motivation genug, sagte Coach Bo Henriksen. Der aktuelle Flow und Erfolg sorge nicht nur für Spaß, man fühle sich auch freier, habe mehr Energie und glaube an sich.

Wieder mit dabei ist Defensivspezialist Dominik Kohr, der nach seiner Gelbsperre zurückkehrt. Ob er direkt in die Startelf rotiert, bleibt nach Andreas Hanche-Olsens starker Vorstellung zuletzt in Leipzig abzuwarten.