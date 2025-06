Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 startet mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Köln in die kommende Bundesliga-Saison. Das geht aus dem veröffentlichten Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor. Die Partie dürfte am Sonntag, 24. August, stattfinden, da für die Mainzer drei Tage zuvor das Hinspiel in den Playoffs der Conference League ansteht.

In der 2. Liga muss der 1. FC Kaiserslautern am 2. oder 3. August zunächst auswärts bei Hannover 96 ran. Die Paarung stand schon wenige Stunden vor Bekanntgabe der kompletten Spielpläne fest. Die Fans wurden dabei zum Rätseln aufgerufen. Unter dem Titel «What’s the Match» gab die DFL jede halbe Stunde einen Hinweis zu dem Duell – insgesamt waren es fünf. Es war eine von acht Paarungen in der 1. und 2. Liga, welche die DFL schon vor Spielplan-Veröffentlichung häppchenweise vorstellte.

Kracher-Duell am zweiten Spieltag: FCK gegen Schalke

Das erste Kracher-Duell wartet auf die Roten Teufel am zweiten Spieltag: Der FCK empfängt den FC Schalke 04. Die SV Elversberg hat derweil zum Auftakt den 1. FC Nürnberg zu Gast. Das erste Spiel in der Fremde bestreiten die Saarländer gegen Absteiger VfL Bochum.

Zeitgenaue Ansetzungen gibt es für die Partien mit Ausnahme der Eröffnungsspiele noch nicht. In der Bundesliga sollen die Spieltage eins bis fünf in der Woche vom 7. bis 11. Juli konkreter terminiert werden. In der 2. Liga sollen zumindest die ersten beiden Spieltage schon in der kommenden Woche angesetzt werden.