Im Mainzer Stadion sind heute wieder die Narren los. Die Mannschaft will nach dem Abpfiff mit den Fans gemeinsam drei Punkte feiern.

Mainz (dpa/lrs) – Es ist wieder Fastnacht im Stadion in Mainz, wo der FSV das närrische Treiben mit drei Punkten zusätzlich anheizen will. Mit einem Sieg heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg können die Rheinhessen auf einen Nichtabstiegsplatz springen. «Könnte, wäre, hätte», sagte Coach Urs Fischer zur Ausgangslage.

Der Schweizer erwartet ein ganz schwieriges Spiel. Ob er dabei Augen für die bunten Kostüme im weiten Stadionrund haben wird, konnte er nicht versprechen. Er sei da voll auf den Platz fokussiert. Möglicherweise auch auf Sheraldo Becker, der sein Bundesliga-Comeback und Mainz-Debüt feiern könnte. Fischer lobte den Stürmer in den höchsten Tönen.

Eine Liga tiefer kämpft der 1. FC Kaiserslautern heute Abend (20.30 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 darum, nicht den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren. Momentan beträgt der Rückstand zur zweitplatzierten SV Elversberg und den drittplatzierten Darmstädtern sieben Zähler. Für Lauterns Coach Torsten Lieberknecht ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, die er als besonders in Erinnerung habe.