Im Mainzer Stadion sind am Samstag wieder die Narren los. Die Mannschaft will nach dem Abpfiff mit den Fans gemeinsam drei Punkte feiern.

Mainz (dpa/lrs) – Am Fastnacht-Spieltag will der 1. FSV Mainz 05 das närrische Treiben im Stadion mit drei Punkten zusätzlich anheizen. Zudem könnten die Rheinhessen mit einem Sieg gegen den FC Augsburg auf einen Nichtabstiegsplatz springen. «Könnte, wäre, hätte. Da bin ich der Falsche und zu sehr Realist. Es wird ein ganz schwieriges Spiel», sagte Coach Urs Fischer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Er sei sich sicher, dass am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden.

Wie für die 30.000 in Kostüme gekleideten Fans wird das Bundesliga-Match gegen den FCA auch für Philipp Tietz ein ganz besonderes Spiel. Der Stürmer war erst im Winter aus Augsburg nach Mainz gewechselt und entwickelte sich in kürzester Zeit zu einer echten Verstärkung. Zuvor war er beim FCA über eine Reservistenrolle nicht hinausgekommen.

Fischer erhofft sich trotz der Brisanz erneut eine starke Vorstellung des Kämpfers. «Er ist immer bereit. So haben wir ihn, glaube ich, alle kennengelernt. Ich bin wirklich zufrieden mit ihm», sagte der Schweizer.

Becker vor Debüt – Hanche Olsen und Veratschnig zurück

Große Hoffnungen setzt Fischer auch in Sheraldo Becker, mit dem er schon erfolgreich bei Union Berlin zusammengearbeitet hatte. Den Verein lobte Fischer für den Coup. Es sei außergewöhnlich, so einen Spieler kurzfristig verpflichtet zu haben. «Da muss man der Transferkommission ein Kränzchen widmen. Ich glaube, er wird uns sehr helfen», sagte der 59-Jährige.

Gut möglich, dass Becker direkt gegen Augsburg sein Bundesliga-Comeback feiern wird. Mit der Rückkehr von Andreas Hanche Olsen und Nikolas Veratschnig hat Fischer zudem weitere Optionen. Beide sind nach ihren Verletzungen wieder eingestiegen und Optionen für den Spieltagskader.

Ob Fischer das Narrentreiben auf den Rängen registrieren wird, ließ er aber offen. «Ich entschuldige mich schon vorher, falls ich nichts mitbekomme», sagte er. Während des Spiels sei sein Fokus auf dem Feld. «Aber vielleicht habe ich ja Zeit beim Interview vor dem Spiel», sagte der Coach.