Nach vier Niederlagen nacheinander will Mainz in Augsburg endlich den Wendepunkt schaffen. Kaiserslautern möchte mit einem Sieg gegen Dresden oben dranbleiben.

Mainz/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach vier Niederlagen will Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 seinen Negativlauf beenden. Dafür fordert Coach Urs Fischer Leidenschaft pur beim Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg. Als Grundlage soll die Leistung aus der letzten Partie gegen Bayern München dienen, die laut Fischer in die richtige Richtung ging – frei nach dem Motto, «wenn man nicht alles versucht, wird man nichts bekommen», betonte er.

In der 2. Fußball-Bundesliga möchte der 1. FC Kaiserslautern mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden seinen Relegationsplatz halten und weiter Druck auf den Zweiten Nürnberg machen. Dass in Dresden ein auswärts schwaches Team kommt, will Coach Torsten Lieberknecht nicht als Selbstläufer verstehen. Dresden müsse wie jedes andere Team sehr ernst genommen werden – unabhängig von Statistiken und der aktuellen Tabellenposition, sagte der FCK-Coach.