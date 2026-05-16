Fußball
Mainz will keine Geschenke in Heidenheim verteilen
Urs Fischer und Frank Schmidt
Zwei, die sich mögen: Aber Geschenke will Urs Fischer (l) mit Mainz nicht verteilen. (Archivbild)
Torsten Silz. DPA

Nach einer beispiellosen Aufholjagd will der FSV Mainz 05 seinen zehnten Tabellenplatz sichern.

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Mainz (dpa/lrs) – Der 1. FSV Mainz 05 könnte im spannenden Bundesliga-Abstiegskampf das Zünglein an der Waage sein. Doch Geschenke wollen die Rheinhessen nicht verteilen, machte Coach Urs Fischer unmissverständlich vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim klar. Daher werde er die bestmögliche Elf aufbieten und die bestmögliche Leistung abzurufen.

Mit einem Sieg wollen die Mainzer zudem den zehnten Tabellenplatz sichern. Es gebe genug Ansporn, schließlich gehe es auch um ein wenig Fernsehgeld sowie ein Erfolgserlebnis, was über den Sommer hinaus helfen könne, sagte Fischer.

Dabei setzt der Schweizer wieder auf Daniel Batz im Tor, der für Robin Zentner zurückkehrt. Fraglich ist noch der Einsatz von Danny da Costa und Anthony Caci. Für sie könnten Kacper Potulski beziehungsweise Silvan Widmer in die Startelf rutschen.

© dpa-infocom, dpa:260516-930-86551/1

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