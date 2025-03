Mainz will international spielen – und bodenständig bleiben

Der FSV kann eine tolle Saison mit dem Einzug in den Europapokal krönen. Verändern würde das den Verein nicht, sagt Sportchef Christian Heidel.

Mainz (dpa/lrs) – Eine mögliche Qualifikation des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 für den Europapokal würde den Verein nicht verändern. «Das ist eine tolle Auszeichnung für den Club. Dass da auch Geld fließt, ist auch klar. Aber ich kann nur eins sagen: Das wird den Verein an sich nicht verändern. Wir werden genauso bleiben, wie wir sind», sagte Sportvorstand Christian Heidel im RTL/ntv-Interview vor der Partie bei Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Vor dem 27. Spieltag liegen die Mainzer auf dem dritten Rang.

Man werde alles dafür tun, um in der kommenden Saison europäisch zu spielen. «Und wenn es nicht so kommt, haben wir trotzdem eine tolle Saison gespielt», sagte Heidel. Er betonte aber: «Und wenn wir nach Europa gehen sollten, freuen wir uns riesig, dass wir unterwegs sind. Wir haben das schon viermal gehabt. Zugegebenermaßen waren wir nie so lange dabei. Aber auch das ist Mainz 05.»