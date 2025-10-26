Mainz (dpa/lrs) – Mit Rückenwind geht der 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ins Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Zwar haben die Mainzer in der Conference League gewonnen und der VfB in der Europa League eine Niederlage hinnehmen müssen, doch in der Bundesliga läuft es genau andersherum. Stuttgart befindet sich in der Spitzengruppe, Mainz hängt unten fest. Das soll sich möglichst schnell ändern.
Um die Belastung besser steuern zu können, könnte Coach Bo Henriksen auf ein paar Positionen rotieren. Bis auf Anthony Caci stehen dem Dänen alle Spieler zur Verfügung. Die Bilanz gegen Stuttgart in der Vorsaison ist für Mainz positiv. Daheim gab es einen Sieg, in Stuttgart ein spektakuläres 3:3.
