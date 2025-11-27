Conference League
Mainz will in Rumänien nächsten Europapokal-Sieg einfahren
Der FSV Mainz 05 ist in der Ligaphase der Conference League bislang nicht so stoppen. Das soll auch beim Gastspiel in Rumänien so bleiben.

Craiova (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will seine makellose Bilanz in der Conference League wahren. Die Rheinhessen sind zum vierten Spieltag der Ligaphase am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) zu Gast beim rumänischen Club Universitatea Craiova.

Nach drei Spieltagen sind die Mainzer einer von nur noch drei Clubs, die ohne Punktverlust sind. Aufgrund der komfortablen Ausgangsposition sind im Vergleich zum 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga zuletzt einige Wechsel in der Startelf möglich.

