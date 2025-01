Mainz will in Leverkusen den nächsten Favoriten ärgern

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga den nächsten Favoriten ärgern. Die Rheinhessen sind in der englischen Woche am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) beim Meister Bayer Leverkusen zu Gast.

Trainer Bo Henriksen muss womöglich auf die beiden angeschlagenen Stammspieler Jonathan Burkardt und Paul Nebel verzichten. Über einen jeweiligen Einsatz in Leverkusen will der Däne zusammen mit den beiden Profis entscheiden, sagte der 49-Jährige.

In Leverkusen würden sich die 05er mit einem Sieg nicht nur weiter im Verfolgerfeld der Bundesliga etablieren, sondern sich auch ein erneutes Mal als Favoritenschreck entpuppen. Die Rheinhessen besiegten in dieser Saison schon den FC Bayern München, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.