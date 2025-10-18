Mainz will gegen Leverkusen erstmals zu Hause punkten

Mainz 05 wartet seit acht Bundesliga-Heimspielen auf einen Sieg. Nun kommt Bayer Leverkusen mit dem Mainzer Ex-Trainer Kasper Hjulmand.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will am siebten Spieltag der Fußball-Bundesliga den Negativlauf vor eigenem Publikum stoppen. Die Rheinhessen haben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Vizemeister Bayer Leverkusen zu Gast.

Der FSV ist seit acht Bundesliga-Heimspielen ohne Sieg, in dieser Saison gab es zu Hause nicht einmal einen einzigen Zähler.

Wiedersehen mit Hjulmand

Gegen Leverkusen kommt es für die 05er zum Wiedersehen mit Kasper Hjulmand, der von Juli 2014 bis Februar 2015 Coach in Mainz war und seit einigen Wochen die Werkself trainiert.

Verzichten muss Mainz-Trainer Bo Henriksen wie schon beim 0:4 gegen den Hamburger SV auf den weiter rotgesperrten Stammtorwart Robin Zentner.

Lautern im brisanten Südwest-Duell mit dem KSC

Eine Liga tiefer kommt es am Samstag (13.00 Uhr/Sky) für den 1. FC Kaiserslautern zum brisanten Südwest-Derby beim Karlsruher SC. Mit einem Sieg würden die Roten Teufel ihre Position in der Spitzengruppe festigen.