Auch in Dortmund will sich Mainz schadlos halten und den Konkurrenten auf Abstand. Kohr und Mwene fehlen gesperrt, Burkardt ist fit.

Mainz (dpa/lrs) – Ohne die gesperrten Phillipp Mwene und Dominik Kohr aber mit viel Selbstvertrauen will der FSV Mainz 05 bei Borussia Dortmund überraschen. Rechtzeitig vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga heute (17.30 Uhr/DAZN) meldete sich auch Nationalspieler Jonathan Burkardt nach überstandenem Infekt wieder fit.

Coach Bo Henriksen hat nach eigenem Bekunden ein gutes Gefühl, dass was in Dortmund möglich ist. Dennoch sieht er sein Team in der Außenseiterrolle. Dies sei in diesem Stadion ganz klar, betonte er. «Wir haben Respekt, aber keine Angst. Wir müssen nur zusammenstehen», sagte der Däne.

Mainz gewann die letzten drei Auswärtspartien. Ein vierter Erfolg in der Fremde würde den Tabellendritten im Hinblick auf einen Champions-League-Platz weiter pushen.