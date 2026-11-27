Nach fünf Pleiten nacheinander ist der FSV Mainz 05 auf eine Wende angewiesen. Sonst wird die Vorweihnachtszeit für alle ungemütlich.

Mainz (dpa/lhe) – Nach fünf Pflichtspielniederlagen nacheinander wird der Druck auf Urs Fischer und den 1. FSV Mainz 05 immer größer. Bei einer erneuten Niederlage am Samstag (15.30 Uhr/Sky/DAZN) gegen den Bundesliga-Vorletzten 1. FC Union Berlin drohen die Rheinhessen in den Tabellenkeller zu stürzen. Dann dürfte es für den Coach langsam ungemütlich werden – auch, wenn es erst der elfte Spieltag ist.

«Weder am elften, noch am zwölften oder 13. Spieltag ist jemals eine Mannschaft getaucht, aber ich weiß, wie das Geschäft läuft und kann damit umgehen. Obwohl mir die Situation überhaupt nicht passt», sagte Fischer. Es sei aber auch schon angenehmer gewesen, zu arbeiten. «Wenn man erfolgreich ist, fällt vieles leichter», betonte der 60-Jährige. Er wisse auch nicht, ob seine Haut so dick wie bei einem Elefanten sei.

Fischer: «Nach vorn schauen»

Die Mannschaft gab er zu, wirkte unter der Woche in sich gekehrt. Die Situation habe Spuren hinterlassen und sei menschlich, berichtete er. Dennoch attestierte er seinem Team eine ordentliche und konzentrierte Vorbereitung auf seinen schwach in die Saison gestarteten Ex-Club. «Es gilt, nach von zu schauen und alles zu versuchen, sich da wieder herauszukämpfen», sagte Fischer.

Der Schweizer betätigte sich dabei nicht als Psychologe. Er ließ sein Team verbal so weit in Ruhe. «Wir haben genug gehört und genügend auch angesprochen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Es gelingt uns im Moment nicht so wie wir es gern hätten», sagte er.

Fischer plant neues Personal und System

Die Gründe für den Negativlauf und die fehlende Intensität sieht der Coach vor allem im mentalen Bereich. Das könne er auch nachvollziehen. «Wenn es nicht läuft, tut jeder Meter, den man machen muss, doppelt oder dreifach so weh. Aber es ist unser Job, egal wie die Situation ist. Es gilt, die Werte deutlich zu verbessern», forderte Fischer.

Er gilt nicht als Freund von Aktionismus. Dennoch überlegt Fischer, der Mannschaft personell und auch vom System her einen neuen Impuls zu geben. Wie das aussehen soll, behielt er aber für sich. Definitiv fehlen wird Philipp Mwene, den eine Sprunggelenkverletzung plagt. Eine offensivere Ausrichtung könnte zudem Ransford Königsdörffer einen Platz in der Startformation eröffnen.

Wiedersehen mit Ex-Co-Trainer Lustrinelli

Gegen Union, wo er in Coach Mauro Lustrinelli seinen ehemaligen Co-Trainer aus Thuner Zeiten wieder trifft, erwartet der 60-Jährige ein enges, hart umkämpftes Spiel. Da werde es um jeden Zentimeter gehen. «Man muss bereit sein. Wir haben uns das ein oder andere vorgenommen und versuchen, das Bestmögliche zu zeigen», sagte der Coach.