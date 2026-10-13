Nach sieben Monaten Pause nach einem Schien- und Wadenbeinbruch ist Silas vom FSV Mainz 05 erstmals zurück auf dem Trainingsplatz.

Mainz (dpa/lrs) – Silas vom Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 ist nach seiner schweren Verletzung zurück auf dem Trainingsplatz. Der Stürmer nahm heute wieder am Teamtraining teil, wie der Verein mitteilte. Nach einem «Bild»-Bericht absolvierte Silas 30 Minuten mit der Mannschaft, ehe er ein individuelles Programm abspulte.

Der 28-Jährige hatte sich im März im Conference-League-Spiel bei Sigma Olmütz einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen und war seither ausgefallen. «Es war ein vierfacher Bruch, er ist weit vor dem Plan», sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Silas soll nun Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke finden. Ein Risiko möchten die Rheinhessen dabei nicht eingehen.