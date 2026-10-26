Nach dem Tiefschlag gegen Bremen hofft der FSV Mainz 05 im Pokal beim VfL Bochum auf seine Auswärtsstärke. Robin Zentner steht dabei vor der Rückkehr.

Mainz (dpa/lrs) – Angesichts des Heimspielfluchs ist der FSV Mainz 05 froh, dass die Zweitrundenpartie im DFB-Pokal auswärts stattfindet. Doch Urs Fischer warnt trotz noch weißer Weste in fremden Stadien vor Leichtsinnigkeit. «Ob uns die Resultate helfen? Sie sollten eine gewisse Zuversicht geben, aber jedes Spiel beginnt bei null», sagte der Mainz-Coach vor der Partie beim Zweitligisten VfL Bochum am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky).

Fischer erwartet ein schweres Auswärtsspiel gegen einen Gegner, der defensiv sehr stabil stehe, wenig zulasse und vorn einen klaren Zielspieler habe. «Es ist Pokal. Ich gehe davon aus, dass es ein ganz, ganz enges Spiel wird. Am Ende zählt es, die Basics abzurufen und Fußball zu arbeiten», sagte der 60-Jährige. Speziellen Druck als Erstligist spürt er dabei nicht. «Wenn es um Resultate geht, ist Druck allgegenwärtig», betonte Fischer.

Zentner zurück im Kader

Personell kann er bis auf Silas und Dominik Kohr aus dem Vollen schöpfen. Auch Torwart Robin Zentner könnte erstmals nach seiner Handverletzung wieder im Kader stehen. Ob er rotiert, ließ der Schweizer offen. «Natürlich ist es möglich, den ein oder anderen frischen Spieler zu bringen, der es sich verdient hat», sagte Fischer.

Für den Trainer hat der Wettbewerb einen wichtigen Stellenwert. Einen Pokal in den Händen zu halten, sei schon etwas Schönes, betonte er. Von seinen Spielern fordert Fischer daher absolute Bereitschaft. «Im Pokal kannst du etwas gewinnen. Wenn du da keine Lust hast, fahre nicht nach Bochum», sagte er.