Am vierten Jahrestag des Angriffskriegs auf die Ukraine sendet Mainz einen Generator in die Partnerstadt Odessa. Weitere sollen folgen. Dafür bittet die Stadt um Spenden.

Mainz (dpa/lrs) – Zum vierten Jahrestag des Kriegs in der Ukraine ruft die Stadt Mainz zusammen mit Vereinen zu Spenden für Generatoren in der Partnerstadt Odessa auf. «Hintergrund sind anhaltende russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Hafenstadt, die immer wieder zu massiven Stromausfällen führen», heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ziel sei es, unter dem Motto «Licht & Wärme für Odessa 25.000 Euro an Spenden einzuwerben.

Die Stadtverwaltung habe bereits einen leistungsstarken, gebrauchten Großgenerator erworben, der am Dienstag gemeinsam mit Geräten der Stadt Regensburg nach Odessa transportiert werde. «Gleichzeitig wissen wir, dass der Bedarf weiterhin enorm ist», sagte Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos).