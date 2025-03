Mainz rechnet sich beim BVB was aus – Kohr und Mwene fehlen

In Dortmund soll möglichst der vierte Auswärtssieg nacheinander folgen. Mainz hat ein gutes Gefühl, dass dies gelingen könnte.

Mainz (dpa/lrs) – Bo Henriksen muss seine Mannschaft umbauen, will aber dennoch mit dem FSV Mainz 05 auch bei Borussia Dortmund für Furore sorgen. «Wir haben ein gutes Gefühl, dass was möglich ist. Wir sind bereit für das Top-Spiel und freuen uns, es zu spielen», sagte der Mainzer Coach vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Dabei muss er allerdings sein seit sechs Partien ungeschlagenes Team auf zwei Positionen verändern. Phillipp Mwene und Dominik Kohr fehlen gesperrt. Für Kohr dürfte Andreas Hanche-Olsen in der Abwehr spielen, Silvan Widmer könnte für Mwene ins Mittelfeld rutschen. Dann würde Anthony Caci von der rechten auf Mwenes linke Außenbahn rücken. «Ich habe viele Gedanken. Egal wer, elf Spieler sind da und bereit», sagte Henriksen, der auch auf den zuletzt erkrankten Nationalspieler Jonathan Burkardt setzten kann.

Henriksen: «Noch acht Finals»

Der 50-Jährige, der gerade erstmals zu Dänemarks «Trainer des Jahres» gewählt worden war, sieht trotz der Tabellensituation Dortmund in der Favoritenstellung. Dies sei in diesem Stadion ganz klar, betonte er. «Wir haben Respekt, aber keine Angst. Wir müssen nur zusammenstehen», sagte Henriksen.

Mainz gewann die letzten drei Auswärtspartien. Ein vierter Erfolg in der Fremde würde dem Tabellendritten im Hinblick auf einen Champions-League-Platz weiter pushen. Über mögliche Szenarien macht sich Henriksen nach eigenem Bekunden aber keine Gedanken. «Wir sprechen nur über das nächste Spiel. Wir haben noch acht Finals. Es wird spannend. Wir haben was zu erreichen», sagte er.