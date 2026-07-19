Kein «Fernsehgarten»-Sommer ohne «Schalala» und «Olé Olé». Die beliebte ZDF-Show hat in ihrer Mallorca-Ausgabe Ballermann-Größen eingeladen - und die sorgen schon mittags für Partystimmung.

Mainz (dpa) – «Baila Baila Baila Baila»: Als um kurz vor zwölf der ZDF-«Fernsehgarten» startet, sind die 6.500 Malle-Fans auf dem Mainzer Lerchenberg längst in Partylaune. Mit Blumenketten, rosa Plüschhüten, Fußballtrikots und «Bierkönig»- bzw. «Megapark»-Shirts bewaffnet, holen sie bei strahlender Sonne die Playa de Palma an den Rhein.

«Der Fernsehgarten ist einfach Kult. Das ist wie eine Familie», sagt ein übernächtigter Lorenz Büffel im Backstage-Bereich. «Für mich ist das einmal im Jahr die wohl krasseste Malle-Party, die es gibt.»

Auch Kult-Gastgeberin Andrea «Kiwi» Kiewel schaltet im lila-orangenen Sommerkleid direkt auf Malle-Modus. «Däpp, Däpp, Däpp, Johnny Däpp, Däpp», stimmt sie zu Beginn der zweistündigen Liveshow den größten Hit von Büffel an. Neben Kiewel, die nicht auf die Rassismusvorwürfe der vorigen Sendung eingeht, moderiert der Ballermann-routinierte Elton.

Elton ersetzt Rudi Cerne: «Ein Tick passender»

«Ich mach’ da gern Urlaub. Es klingt etwas blöd aber: einfach Hirn ausschalten, Spaß haben und mit den Leuten feiern», sagt Elton vor der Show der dpa. Im vergangenen Jahr stand an seiner Stelle «Aktenzeichen XY»-Moderator Rudi Cerne, der im Laufe der völlig chaotischen Unwetter-Show immer deplatzierter wirkte und sich sichtlich unwohl fühlte.

Nun also Raab-Kumpel Elton. Eine bessere Wahl? «Vielleicht ein Tick passender. Aber besser würde ich auf keinen Fall sagen», formuliert es der Gastmoderator salomonisch.

Mallorca-Ausgabe ist schnell ausverkauft

Die Mallorca-Folge gehört seit Jahren zu den beliebtesten Ausgaben des «Fernsehgarten» und ist nach wenigen Minuten ausverkauft. «Wir gehen gern zum Ballermann, darum mussten wir heute unbedingt dabei sein», sind sich Nina und Jana aus Esslingen bei Stuttgart einig. Die «Pink Girls» mit rosa Blumenketten, Hüten und Shirts freuen sich am meisten auf Mia Julia («Bring mich nach Hause») und Julian Sommer («Wenn ich nüchtern wär»).

Auch Ballermann-Größen wie Mickie Krause, Frenzy und Jürgen Milski sind in Mainz am Start, einige duellieren sich in mehreren Gaga-Spielen. Am Ende singt Tobee den wohl größten Sommerhit bisher, «Mon Amour», samt Zugabe.

«Es gibt leider nicht viele Sendungen mit Ballermann- oder Partymusik, was eigentlich komplett falsch ist. Denn unser Genre hat höhere Streamingzahlen als Popmusik», sagt der stets im roten Hemd auftretende Tobee. «Deswegen ist der „Fernsehgarten“ wichtig für uns, um unsere Hits hier präsentieren zu können und ein breiteres Publikum zu erreichen.»

Ballermann-Stimmung ohne Alkohol?

Apropos breites Publikum: Im Mallorca-«Fernsehgarten» gibt es zwar Bier, Erdbeerbowle und Aperol Spritz – allerdings alles alkoholfrei. Das moniert nicht nur Elton mehrmals während der Show, auch das Publikum grölt: «Wir wollen Freibier».

Jöckel'z (39) aus Frischborn in Mittelhessen, der an diesem Sonntag zum dritten Mal mit seinen Freunden dabei ist, hat ebenfalls Bauchschmerzen bei der Getränkeauswahl. «Es ist schade, dass hier kein Alkohol ausgeschenkt wird. Ich denke, das nimmt so ein bisschen die Stimmung. Mallorca-Party oder Oktoberfest ohne Alkohol geht eigentlich nicht».

Sagt er und nimmt einen Schluck aus seinem Liter Tetrapak, den jeder Zuschauer und jede Zuschauerin mitnehmen darf. Ist der «milden Orange» Hochprozentiges beigemischt? «Da sind wir ganz ehrlich: Natürlich macht man das.» Auch auf der Hinfahrt in die rheinland-pfälzische Hauptstadt mache sich «der ein oder andere schon mal locker» mit Alkohol, wie Sommer vermutet.

Das passiert hinter den Kulissen der Malle-Show

Auch im Backstage-Bereich gibt es nur Wasser und Softdrinks, außerdem eine Truhe mit Eis, Käse- und Kirschkuchen, Kaffee und belegten Brötchen. In mehreren Sitzecken unterhalten sich die Ballermann-Stars angeregt, einige haben Ehepartner und Kinder dabei. Für die Künstlerinnen und Künstler, die wie bei TV-Auftritten üblich Vollplayback singen, ist der Auftritt im «Fernsehgarten» oft mit organisatorischem Aufwand verbunden.

Viele müssen schon am Samstag kurz anreisen, um zu proben. Dabei ist das Wochenende vollgepackt mit mehreren Gigs in ganz Deutschland. Julian Sommer und Lorenz Büffel etwa verlegten deshalb ihre Proben auf Sonntagmorgen und haben nur wenige Stunden geschlafen.

Von Mainz nach Malle

«Aber wir müssen diesen musikalischen Schatz hüten und beschützen. Ich bin gern hier und nehme jede Fahrt in Kauf», erklärt Büffel. Der reist mit Ehefrau Emily, seinen beiden Söhnen und einem vollgepackten Kofferraum direkt weiter nach Mallorca.

Auch Sommer und Bruder Max fliegen noch am Nachmittag auf die spanische Ferieninsel. Denn wenige Stunden nach dem «Fernsehgarten» geht es schon wieder auf die «Bierkönig»-Bühne in El Arenal: Mainz und Malle sind dann doch näher, als man denkt.