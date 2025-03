Mainz ohne Kohr bei RB – Lautern gegen das Schlusslicht

Der FSV Mainz ist in der Bundesliga bei RB Leipzig zu Gast. In Liga zwei steht dem 1. FC Kaiserslautern eine Pflichtaufgabe bevor.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga weiter auf Europapokal-Kurs bleiben. Die Rheinhessen sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim punktgleichen RB Leipzig gefordert. Mit einem Sieg in der Fremde würden die 05er einen großen Schritt Richtung internationales Geschäft machen und sich Lust und Laune auf den Umzug am Rosenmontag holen.

Die Mainzer müssen allerdings auf Abwehrspieler Dominik Kohr verzichten, der wegen der zehnten Gelben Karte in Leipzig fehlt. Als Alternativen stehen Trainer Bo Henriksen unter anderem Andreas Hanche-Olsen und Maxim Leitsch zur Verfügung.

Eine Liga tiefer empfängt der 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den SSV Jahn Regensburg. Im Duell mit dem Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga ist der FCK der klare Favorit. Mit einem Sieg würden die Roten Teufel den dritten Platz auf jeden Fall behaupten und die Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Oberhaus verstärken.