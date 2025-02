Mainz muss mehrere Wochen auf Verteidiger Bell verzichten

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss mehrere Wochen auf Abwehrspieler Stefan Bell verzichten. Der 33-Jährige zog sich beim 0:1 gegen Werder Bremen am vergangenen Freitag eine Muskelverletzung im hinteren rechten Oberschenkel zu, wie die 05er mitteilten.

«Die Rückkehr ins Teamtraining richtet sich nach dem individuellen Heilungsverlauf», hieß es weiter. Bell kam seit dem neunten Spieltag in jeder Bundesliga-Partie von Beginn an zum Einsatz und hat damit auch Anteil daran, dass die Mainzer an der Europapokal-Qualifikation schnuppern. In Bremen musste der Routinier wegen seiner Oberschenkelverletzung in der 56. Minute ausgewechselt werden.