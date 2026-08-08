Fußball-Bundesliga
Mainz mit 4:0-Erfolg gegen Kevin Trapps Paris FC
Phillip Tietz
Phillip Tietz überraschte Paris-Torwart Kevin Trapp mit einem Schuss aus 40 Metern. (Archivbild).
Torsten Silz. DPA

Der FSV Mainz 05 zeigt sich bereits gut in Form. Gegen Paris FC gewinnen die Rheinhessen verdient mit 4:0.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Der 1. FSV Mainz 05 befindet sich zwei Wochen vor dem Saisonstart im DFB-Pokal in guter Form. Der Fußball-Bundesligist siegte gegen den französischen Erstligisten Paris FC mit 4:0 (2:0). Die Tore für die Rheinhessen erzielten Fabio Gruber (20. Minute), Phillip Tietz (32.), Ransford Königsdörffer (82./Foulelfmeter) und Kacper Potulski (87.).

Bei Paris stand der frühere Keeper von Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp, im ersten Durchgang im Tor. Doch auch der ehemalige Nationaltorhüter konnte die zwei Gegentore im ersten Abschnitt nicht verhindern. Gruber traf sehenswert per Fallrückzieher, Tietz überlistete Trapp mit einem Schuss aus rund 40 Metern. Insgesamt war die Gegenwehr der Gäste zu gering, sodass Mainz weiter erhöhte.

Der FSV bleibt damit in Testspielen ungeschlagen. Die Generalprobe vor Saisonbeginn findet am kommenden Samstag (15.30 Uhr/05-TV) gegen den AFC Bournemouth mit dem früheren Mainzer Profi und Coach Marco Rose statt. Der hatte das Team, welches in der abgelaufenen Saison überraschend Sechster der Premiere League geworden war und sich damit für die Europa League qualifiziert hatte, nach Saisonende übernommen.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-502907/1

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