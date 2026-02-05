Conference League
Mainz meldet drei Neuzugänge für Conference League
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Torsten Silz. DPA

Der europäische Fußball-Verband ermöglicht nach Ende der Wintertransferperiode drei Wechsel im Aufgebot für die restliche Saison. Das nutzen die Mainzer.

Mainz (dpa) – Der 1. FSV Mainz 05 hat seine drei Winterneuzugänge Phillip Tietz, Silas und Stefan Porsch für die Spiele der Conference League beim europäischen Fußball-Verband UEFA gemeldet. Das gaben die Mainzer bekannt. Der Verein nutzt dabei eine vom Verband nach dem Ende der Transferperiode eingeräumte Option, bis zu drei Spieler nachzunominieren.

Für sie werden Arnaud Nordin, Ben Bobzien und Konstantin Schopp, die den Verein inzwischen auf Leihbasis verlassen haben, von der Liste gestrichen. Diese Liste ist nun bis zum Ende des Wettbewerbes bindend. Eine Nachnominierung beispielsweise für den verletzten Benedict Hollerbach ist nicht möglich.

