Der FSV Mainz 05 strebt im Duell mit Holstein Kiel drei wichtige Zähler im Kampf um Europa an.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 geht als klarer Favorit in das Bundesliga-Heimspiel gegen den Tabellenletzten Holstein Kiel. Mit einem Sieg im Duell mit dem Aufsteiger können die Rheinhessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen weiteren Schritt in Richtung Europacup-Teilnahme machen.

Sieben Spieltage vor dem Saisonende belegen die Mainzer mit 45 Punkten den vierten Tabellenplatz, der sogar die erstmalige Teilnahme an der Champions League bedeuten würde. Trainer Bo Henriksen kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der rot-gesperrte Dominik Kohr und der verletzte Stefan Bell fehlen.