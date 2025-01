Mainz kann an Champions-League-Plätze heranrücken

Mainz (dpa) – Der FSV Mainz 05 kann in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Europapokal machen und sogar den Rückstand auf die Champions-League-Ränge verkürzen. Das Team von Trainer Bo Henriksen empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellenrivalen VfB Stuttgart.

Die Mainzer haben derzeit 28 Zähler und können bestenfalls bis auf einen Punkt an den VfB, der aktuell Königsklassen-Rang vier belegt, heranrücken. Für Nationalspieler Jonathan Burkardt kommt die Partie wohl noch zu früh. Stuttgart befindet sich inmitten einer wichtigen Woche und tritt zwischen den Champions-League-Spielen bei Slovan Bratislava sowie gegen Paris Saint-Germain in Mainz an.