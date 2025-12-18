Mainz international vor erstem Achtelfinal-Einzug

Mit einem Sieg gegen Samsunspor kann Mainz erstmals das Achtelfinale der Conference League erreichen. Trainer Urs Fischer spricht von einer historischen Chance.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will mit einem Sieg gegen Samsunspor Kulübü aus der Türkei erstmals ins Achtelfinale der Conference League einziehen. Man könne Geschichte schreiben, sagte Trainer Urs Fischer vor dem letzten Spiel der Ligaphase am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) gegen das von Thomas Reis trainierte Team. Zudem würde uns guttun, wenn man die beiden Playoff-Spiele im Februar nicht hätte.

Personell kann Fischer wieder auf Spielmacher Nadiem Amiri und die in der Bundesliga zuletzt gesperrten Dominik Kohr und Paul Nebel sowie womöglich auch Silvan Widmer setzen. Verzichten muss er auf den verletzten Sota Kawasaki, den gesperrten Nikolas Veratschnig sowie auf die bereits länger ausfallenden Robin Zentner, Phillipp Mwene und Anthony Caci.

Mainz erwartet ein volles Stadion mit zahlreichen türkischen Fans. Darauf freue man sich. Dies würde die Stimmung noch besonderer machen, meinte Stefan Bell. Wie auch Mainz muss Samsunspor, die aktuell in der Tabelle punktgleich mit Mainz (10 Punkte) unter den Top-Acht liegen, gewinnen, um sicher weiterzukommen.