Mainz in Conference League erstmals mit Trainer Fischer

Drei Tage nach seiner Vorstellung steht Urs Fischer beim FSV Mainz 05 erstmals an der Seitenlinie. Der neue Trainer ist direkt international gefordert.

Posen (dpa/lrs) – Der neue Cheftrainer Urs Fischer gibt sein Debüt für den FSV Mainz 05 in der Conference League. Am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) gastiert der Club beim polnischen Vertreter Lech Posen. Die Ausgangsposition für die Mainzer ist nach bislang neun Punkten aus vier Spielen ordentlich. Fischer folgt beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten auf den Dänen Bo Henriksen, der in der vergangenen Woche gehen musste.

In der Conference League befindet sich Mainz derzeit auf Platz fünf. Die ersten Acht der Abschlusstabelle entgehen nach sechs Spieltagen einer zusätzlichen Playoff-Runde im Februar. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) sind Fischers Mainzer dann in der Bundesliga bei Tabellenführer FC Bayern München gefordert. In der Liga ist Mainz Tabellenletzter.