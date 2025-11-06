Mainz im Europapokal mit Last-Minute-Sieg gegen Florenz

Mainz 05 schafft in der Conference League einen späten Sieg und schüttelt gegen die AC Florenz die Krise der Bundesliga ab. Im Duell mit den Italienern zeigt der FSV Comeback-Qualitäten.

Mainz (dpa) – Der FSV Mainz 05 ist dank eines Last-Minute-Treffers dem direkten Einzug ins Achtelfinale der Conference League einen großen Schritt näher gekommen. Die Rheinhessen gewannen zu Hause gegen die AC Florenz 2:1 (0:1) und holten den dritten Sieg am dritten Spieltag der Ligaphase.

Jae-Sung Lee sorgte mit einem Treffer in der Nachspielzeit für den viel umjubelten Sieg des FSV. Zuvor hatte Simon Sohm die Gäste aus Italien in der 16. Minute nach einem katastrophalen Fehlpass von Danny da Costa in Führung gebracht. Nach der Pause traf Joker Benedict Hollerbach vor 30.300 Zuschauern zum 1:1 für die 05er (68.), ehe Lee den Sieg sicherte.

Sowohl Mainz als auch Florenz, die zuvor zwei Siege in der Conference League holten, schwankten vor der Partie zwischen den Extremen. Für beide Teams läuft es in den heimischen Ligen nämlich alles andere als gut. Die 05er sind in der Bundesliga Vorletzter. Die Mannschaft aus Florenz, die in Mainz auf den deutschen Profi Robin Gosens wegen eines Muskelfaserrisses verzichten musste, ist in der heimischen Serie A sogar das Schlusslicht. Von Coach Stefano Pioli trennte sich der Club am Dienstag, stattdessen stand gegen Mainz Interimstrainer Daniele Galloppa an der Seitenlinie.

Fans mit großer Choreo: «Forza FSV»

Dass die Mainzer Fans auch trotz der dünnen Ausbeute in der Bundesliga hinter ihrer Mannschaft stehen, daran ließen sie vor und auch während des Spiels keine Zweifel. Mit einer großen Choreo auf den Rängen und dem Schriftzug «Forza FSV» versuchten die Anhänger, den Spielern noch einmal Auftrieb zu geben.

Der FSV kam auch gut in die Partie hinein. Angreifer Nelson Weiper, der im Vergleich zum 1:1 gegen Werder Bremen einer von vier neuen Spielern in der Startelf war, hatte die erste Chance. Sein unplatzierter Kopfball aus kurzer Distanz stellte Florenz-Keeper Tommaso Martinelli aber vor keine Probleme (10.).

Da Costas folgenschwerer Patzer

Dass die Rheinhessen ihre Überlegenheit in der Anfangsphase nicht in eine Führung ummünzten, rächte sich rasch. Nach dem Patzer von da Costa im Spielaufbau des FSV bediente Roberto Piccoli Sohm, der die Führung erzielte.

Danach hatten die 05er Glück. Erst verhinderte Torwart Robert Zentner den Doppelschlag der Fiorentina, als er nach einem Konter gegen Piccoli mit einer starken Fußabwehr parierte (22.). Dann rettete Youngster Kacper Potulski im letzten Moment mit einer Grätsche bei einem Abschluss von Piccoli (37.).

Hollerbach lässt Mainz jubeln

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Mainzer um den Ausgleich, blieben wie so häufig in dieser Spielzeit aber glücklos – bis zur 68. Minute. Der nur drei Minuten zuvor eingewechselte Hollerbach sorgte für den Ausgleich.

Die Fiorentina wurde nun wieder aktiver. Ein Treffer von Angreifer Moise Kean zählte wegen einer Abseitsposition (81.) aber nicht. Stattdessen traf Mainz in der Nachspielzeit zum Sieg.