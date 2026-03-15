Fußball
Mainz im Abstiegsduell in Bremen gefordert – FCK gegen KSC
Sigma Olmütz - FSV Mainz 05
Mainz-Coach Urs Fischer muss in Bremen auf Offensivspieler Silas verzichten.
Peøina Ludìk. DPA

Mainz hofft in der Fußball-Bundesliga auf einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib. Der 1. FC Kaiserslautern ist zu Hause im Südwestderby gegen Karlsruhe gefordert.

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Mainz/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Für den FSV Mainz 05 geht es am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Die Rheinhessen sind am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Abstiegsduell bei Werder Bremen zu Gast. In der Tabelle belegen die Mainzer mit 24 Zählern den 15. Platz. Werder hat einen Punkt mehr auf dem Konto.

FSV-Coach Urs Fischer muss in dem wichtigen Spiel auf Offensivakteur Silas verzichten, der sich beim 0:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League am Donnerstag bei Sigma Olmütz einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zuzog und damit lange ausfallen wird.

Eine Liga tiefer kommt es am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum brisanten Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC. Um sich noch letzte Hoffnungen auf den Aufstieg machen zu können, benötigen die Roten Teufel einen Heimsieg.

© dpa-infocom, dpa:260315-930-817569/1

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