Mainz (dpa/lrs) – Nach dem lang ersehnten Bundesligaerfolg unter der Woche will der 1. FSV Mainz 05 zum Rückrundenauftakt beim 1. FC Köln direkt nachlegen. Coach Urs Fischer hofft, dass der Sieg gegen Heidenheim den «nötigen Push» geben wird. Dafür müsse das Team wieder die Basics auf den Platz bringen, forderte der Schweizer. Er erwartet einen starken Gegner und ein sehr schweres Auswärtsspiel.

Nach dem Ausfall von Nikolas Veratschnig muss der 59-Jährige seine Elf ein wenig umstellen. Silvan Widmer könnte den Veratschnigs Part auf der linken Außenbahn übernehmen, Danny da Costa dafür rechts vorrücken. Kasper Potulski könnte dafür in der Dreierkette übernehmen. Möglich auch, dass Paul Nebel wieder eine Chance von Beginn an bekommt, da Benedict Hollerbach und Nelson Weiper weiterhin krank fehlen. Auch Silas ist eine Option. Der Winterneuzugang ist bereit und könnte sein Debüt für die Rheinhessen feiern.