Mainz hofft in Frankfurt auf das Ende der Bundesliga-Krise

Der Druck auf den FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga wächst. Nun soll im Rhein-Main-Duell bei Eintracht Frankfurt die Wende her.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 will im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt seine Krise in der Fußball-Bundesliga beenden. Die Mainzer sind am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des zehnten Spieltags zu Gast in Frankfurt.

Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen will den Schwung vom Last-Minute-Erfolg beim 2:1 in die Conference League über die AC Florenz mitnehmen, nach zuvor fünf sieglosen Partien in der Bundesliga wieder einen Sieg holen und den Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen.

Mehrere Startelf-Änderungen sehr wahrscheinlich

Im Vergleich zum Spiel gegen Florenz werden aller Voraussicht nach Siegtorschütze Jae-Sung Lee, Benedict Hollerbach und Mittelfeldstratege Kaishu Sano wieder in die Startelf rücken.

Zum Wiedersehen kommt es für die 05er mit Stürmer Jonathan Burkardt, der im Sommer nach Frankfurt gewechselt war und seitdem schon neun Pflichtspieltore für die Hessen erzielte.