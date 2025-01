Mainz hofft auf baldige Rückkehr von Torjäger Burkardt

Berlin (dpa) – Fußball-Nationalspieler Jonathan Burkardt wird dem 1. FSV Mainz 05 noch mindestens ein Spiel fehlen. Bei den Rheinhessen gibt es aber die Hoffnung, dass sich die Verletzungspause des 24-Jährigen nicht viel länger zieht. «Er wird uns sicher noch nächste Woche fehlen und dann gucken wir mal», sagte Sportdirektor Niko Bungert nach dem 1:2 bei Union Berlin. Spekulationen über einen Ausfall bis März wies er zurück: «Da sind wir weit entfernt von.»

Eine ganz genaue Prognose vermied er aber «auch nach den letzten Vorkommnissen.» Torjäger Burkardt hatte bereits in den vergangenen Wochen mehrfach mit Oberschenkelproblemen zu tun und fiel für mehrere Spiele aus. Kurz vor Weihnachten hatte er sich in der Partie gegen den FC Bayern München eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

Mainz strebt in der Offensive noch einen Transfer an

Der U21-Europameister von 2021 gilt als wichtiger Torjäger bei den Mainzern, schoss in dieser Saison bereits zwölf Tore. «Leider muss man sagen, dass Johnny bei uns im Moment nicht ersetzbar ist. Uns fehlt ehrlicherweise ein zweiter Stürmer, der Druck auf Johnny macht, der auch spielen und treffen kann», sagte Kreativspieler Nadiem Amiri in Berlin.

Ersatzmann Armindo Sieb war in Köpenick bemüht, vergab aber eine sehr gute Torchance und hatte ansonsten einen schweren Stand. Ob in der Transferphase noch ein Stürmer geholt wird, ist fraglich. «Die Jungs hinter Johnny haben schon gezeigt, dass sie was leisten können», sagte Bungert. Mainz könne sich nicht auf jeder Position mehrere Topspieler leisten. «Klar ist, dass wir im Offensivbereich insgesamt noch was machen wollen.»